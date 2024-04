Eleição suplementar para o Conselho Tutelar em Dores será no domingo (21)

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do município de Dores do Rio Preto, vai realizar no próximo domingo (21), a eleição suplementar para o Conselho Tutelar, para o preenchimento de uma vaga existente do colegiado e dos suplentes.

São seis candidatos que buscam ser eleitos em apenas uma vaga disponível. Os interessados em votar devem procurar os locais de votação, de 8h às 17h. As sessões para votação estarão disponíveis no CRAS da sede do município, no Centro de Múltiplouso de Pedra Menina e na Escola Municipal de Mundo Novo. Os eleitores devem levar documento com foto e título de eleitor.