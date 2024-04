Em alerta, Mimoso do Sul intensifica monitoramento da leptospirose

O município de Mimoso do Sul está em estado de alerta para casos de leptospirose. De acordo com boletim divulgado pela prefeitura, nesta segunda-feira (22), não há casos confirmados da doença.

Entretanto, atualmente há 164 notificações e 158 exames aguardando resultado. Seis casos foram descartados. Os dados são de 23/03/2024 a 20/04/2024.

Caso algum morador apresente quadro de febre, dor de cabeça e no corpo depois do contato com enchente, a orientação da Prefeitura de Mimoso do Sul é de que procure, imediatamente, atendimento médico na unidade de saúde ou ponto de atendimento do bairro ou distrito.