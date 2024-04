Em Brasília, Casteglione busca mais vagas de emprego para o ES

O subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda do Espírito Santo, Carlos Casteglione (PT), se reuniu, nesta terça-feira (9), com o coordenador do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Farley Nunes, para discutir ações que possam ampliar a oferta de vagas nas unidades capixabas.

No encontro, o subsecretário tratou sobre a importância da sensibilização e abordagem do órgão junto ao empresariado para a inserção de mais oportunidades no sistema.

Além dessa agenda específica com o Sine, Casteglione também participou do Fórum de Gestores Estaduais de Trabalho e Emprego.

“Na pauta, acertamos o Plano de Investimento para ações de empregabilidade e organização dos Sine ‘s nos estados, discutindo com o Ministério investimentos para 2024”, explicou.

Agenda política

Na oportunidade, o subsecretário, que também é pré-candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim apresentou o projeto para a disputa eleitoral deste ano na Capital Secreta.

A apresentação das ações da pré-candidatura foi feita a dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) no Gleide Andrade. A reunião contou com a participação da deputada federal Jack Rocha (PT).

Em seguida, acompanhado do senador Fabiano Contarato, Casteglione estive no plenário do Senado Federal para uma conversa com o senador Humberto Costa, coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do PT nacional.