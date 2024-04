Em Cachoeiro, vice-governador visita HIFA e conhece projeto de complexo hospitalar

O HIFA recebeu nesta semana a visita do vice-governador do Espírito Santo e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB), na unidade do Aquidaban. Na oportunidade, além de conhecer as instalações do hospital foi apresentado ao projeto do novo complexo hospitalar, que está em fase de captação de recursos e com previsão de iniciar as obras do prédio da maternidade no segundo semestre deste ano.

Além do Ricardo, estiveram presentes, gerentes, o superintendente do HIFA, Jailton Alves Pedroso, o Presidente do HIFA, Sr. Winston Roberto e Conselheiros Administrativos, além de autoridades municipais.

Leia também: Grandes projetos em Cachoeiro vão impulsionar progresso no Sul do ES

“Considerando o aumento de parto e a estrutura física do HIFA Maternidade, localizado no Sumaré, a ideia é construir dois outros prédios aqui no Aquidaban, um voltado para a maternidade e outro para a pediatria e assim terá estrutura adequada a demanda existente na região”, destacou o presidente, Sr. Winston Roberto.

Admirado com a estrutura e grandiosidade do projeto, e reconhecendo que a construção do complexo dará ainda mais resolutividade e acolhimento que a população merece, Ricardo Ferraço se comprometeu em ajudar no que for preciso.