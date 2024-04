Empresa oferta vagas de emprego em diversas áreas em Cachoeiro

Está procurando por emprego? Não perca está oportunidade! A Magban de Cachoeiro de Itapemirim, referência mundial em rochas ornamentais, está ofertando vagas de emprego em diversas áreas da empresa.

Polidor

https://www.magban.com.br/br/vagas/polidor

Resinador

https://www.magban.com.br/br/vagas/resinador

Operador de Ponte

https://www.magban.com.br/br/vagas/operador-de-ponte

Ajudante de Operador de Portico

https://www.magban.com.br/br/vagas/ajudante-de-operador-de-portico

Operador de Multifio:

https://www.magban.com.br/br/vagas/operador-de-multifios

Ajudante de Operador de Multifio:

https://www.magban.com.br/br/vagas/ajudante-de-operador-de-multifios

Auxiliar de Serviços Gerais

https://www.magban.com.br/br/vagas/auxiliar-de-servicos-gerais

Eletricista

https://www.magban.com.br/br/vagas/eletricista

Faturista

https://www.magban.com.br/br/vagas/faturista

