Encontros regionais para elaboração do Plano Estadual do Esporte; veja

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizará nesta terça-feira (30), em Nova Venécia, na Faculdade Multivix, às 13 horas, a primeira das cinco conferências regionais para a criação do Plano Estadual do Esporte, documento que será utilizado na elaboração e planejamento das políticas públicas para o desporto capixaba dos próximos 10 anos.

Leia também: Flamengo é derrotado na Libertadores e perde invencibilidade de 20 jogos

O primeiro encontro do Plano Estadual do Esporte será entre as microrregiões 8 e 10 do Estado, que envolvem os municípios de Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Nova Venécia, Pancas, São Gabriel da Palha, Vila Valério, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã e Vila Pavão.

A conferência será aberta ao público em geral, incluindo autoridades e lideranças locais. O objetivo é ouvir as demandas da região e identificar onde o Governo do Estado pode atuar ainda mais; receber sugestões de melhorias; entender quais modalidades contam com mais demanda na região; além de mapear os desafios para o esporte local.

Após as regionais, será realizada uma conferência estadual, em Vitória, em local ainda a definir, no dia 25 de junho.

“Estes encontros serão de grande importância para o planejamento do esporte do Espírito Santo para os próximos anos. E, para isso, nada melhor do que ouvir a comunidade esportiva e entender quais são as necessidades de cada canto do nosso Estado, quais são suas potencialidades e onde podemos melhorar as nossas ações. Temos vivido um momento de grande investimento no esporte, o maior volume de recursos da nossa história na área. São obras espalhadas pelos 78 municípios e diversos programas que vão do desporto educacional ao alto rendimento. Mas queremos melhorar cada vez mais, ouvindo a população e interagindo com os diversos segmentos do esporte”, declarou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Serviço:

Microrregiões – 8 Centro Oeste e 10 Noroeste – Nova Venécia

Data: 30 de abril

Horário: 13h

Local: Faculdade Multivix de Nova Venécia

Próximas conferências regionais

Microrregião – 1 Metropolitana – Vila Velha

Data: 14 de maio

Horário: 13h

Local: Faculdade UVV

Municípios da Microrregião 1: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.

Microrregiões – 3 Sudoeste Serrana e 2 Central Serrana – Afonso Cláudio

Data: 21 de maio

Local e horário: a definir

Municípios das Microrregiões 3 e 2: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Venda Nova do Imigrante.

Microrregiões – 9 Nordeste e 7 Rio Doce – São Mateus

Data: 28 de maio

Horário: 13h

Local: Universidade Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus – CEUNES

Municípios das Microrregiões 9 e 7: Aracruz, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama.

Microrregiões – 6 Caparaó, 5 Central Sul e 4 Litoral Sul – Cachoeiro de Itapemirim

Data: 04 de junho

Horário: 13h

Local: a definir

Municípios das Microrregiões 6, 5 e 4: Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.