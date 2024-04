Entenda quais os perigos da Chikungunya, causada pelo Aedes Aegypti

Febre, mal-estar, dor de cabeça, dor nas juntas. Pensou em dengue? Talvez você esteja correto, mas há uma segunda opção para esses sintomas: Chikungunya. É que as duas doenças, transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, têm sintomas muito parecidos. A medida em que os casos de dengue crescem no Brasil, aumentam também os diagnósticos de chikungunya.

De acordo com o Ministério da Saúde, já foram registrados mais de 139 mil casos prováveis e 61 mortes por chikungunya no país. O número já se aproxima da quantidade de casos registrados ao longo de todo o ano passado, e o Espírito Santo está entre os estados brasileiros onde a doença mais cresceu.

“As duas doenças apresentam basicamente os mesmos sinais de alerta: tonteira, diminuição do volume urinário, confusão mental, sonolência excessiva, sangramentos. Além disso, dores articulares intensas e febre alta. Para diferenciar uma doença da outra com certeza, somente com exames específicos, como sorologia ou PCR”, afirma a médica Martina Zanotti, infectologista do Vitória Apart Hospital.

Sequelas

De acordo com a infectologista do Vitória Apart Hospital, a dengue é uma doença mais grave do que a chikungunya. No entanto, essa última tem maior tempo de enfermidade, pode deixar sequelas importantes e tratamento mais longo.

“A dengue tem maior gravidade. O maior risco da chikungunya são as dores articulares, que podem persistir por muito tempo, limitando as atividades diárias da pessoa. O tratamento pode durar mais de seis meses. A pessoa pode ter artrites (dor e inchaço nas juntas) como sequela”, explica Martina.

Ao contrário da dengue, não há vacina para chikungunya, por isso é fundamental se prevenir, evitar os focos do mosquito e ficar atento aos sinais. “Ainda não temos vacina, é fundamental evitar a proliferação do mosquito. Procurar atendimento médico na presença dos sintomas da doença, fazer repouso e aumentar a ingesta de água”, conclui.