Enxame de maribondos interdita calçada de cidade no Sul do ES

Um enxame de maribondos fez com a Defesa Civil da cidade de Iconha interditasse parte de uma calçada, nesta segunda-feira (22), na avenida Muniz Freire, no Centro.

A Prefeitura de Iconha ainda emitiu um comunicado informando aos pedestres sobre a situação e solicitando atenção durante o trânsito na região.

O AQUINOTÍCIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Iconha para saber se o enxame já tinha sido retirado do local, mas até o fechamento dessa matéria não obteve retorno. Assim que a resposta da administração municipal for encaminhada, o texto será atualizado.

Em situações como essa, é recomendado acionar o Corpo de Bombeiros através do número de emergência 193, para solicitar assistência profissional. Os maribondos são considerados insetos agressivos e podem atacar, caso sintam-se ameaçados, causando lesões graves.