Escola de Cachoeiro realiza aula prática de cartografia

Os estudantes da segunda série do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Claudionor Ribeiro, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, sob a coordenação da professora de Geografia Creuza Neves, realizaram uma aula prática do conteúdo sobre cartografia.

O objetivo da atividade foi mostrar que as projeções cartográficas ajudam a compreender a forma e a natureza da Terra, destacando sua esfericidade e os desafios de representar uma superfície tridimensional em um plano bidimensional.

Os alunos foram desafiados a representar a projeção azimutal, que é um tipo de projeção cartográfica que representa a superfície da Terra como se fosse projetada em um plano tangente a um ponto específico ou em um ponto infinito no espaço. Os estudantes se dividiram em grupos para o trabalho prático.

“A atividade prática de confecção de uma representação cartográfica azimutal com garrafas PET proporcionou aos estudantes uma oportunidade de aplicar conceitos teóricos em um contexto prático e colaborativo, enriquecendo sua compreensão da cartografia e promovendo o desenvolvimento de habilidades criativas e analíticas”, afirmou a professora Creuza Neves.

