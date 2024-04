Inscrições abertas para cursos de circo, teatro e música em Anchieta

A Gerência de Cultura de Anchieta abriu novo período de inscrições para os cursos de Arte Circense (Circo), Teatro e Música. Aliás, o evento de abertura dos cursos culturais será no auditório do CEU das Artes, no dia 12 de abril, às 19 horas, somente para os inscritos. Veja aqui como fazer sua inscrição.

“Neste evento, os inscritos serão recepcionados no espaço com apresentação artística, explanação dos professores a respeito de cada curso (exceto o de audiovisual) e informações importantes sobre as turmas, horários e a respeito da utilização do espaço, do uso dos instrumentos que serão oferecidos e outros informes essenciais”, contou a gerente de Cultura, Maria Fernanda Barros.

Todavia, a equipe do CEU das Artes informou que fará contato individual com cada inscrito (ou responsável legal), através do telefone informado no ato da inscrição, para confirmar turma, data e horário das aulas.

Contudo, Maria Fernanda avisou também que as aulas de Música e de Balé vão começar no dia 23 de abril de 2024.

Telefones para esclarecimentos das informações sobre as inscrições: CEU das Artes: (28) 99254-7479. Gerência de Cultura: (28) 992578-4603. E-mail da cultura: [email protected].