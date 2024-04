Esforços concentrados para desbloquear via rural em Muniz Freire

A limpeza e a desobstrução de estradas rurais afetadas pelas fortes chuvas das últimas semanas seguem a todo vapor no Espírito Santo. Já foi iniciado o serviço de remoção de barreiras na via que dá acesso à localidade de Menino Jesus, em Muniz Freire, e o próximo passo é dar estabilidade às encostas. A Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) contratou empresa que já está em campo atuando em cinco pontos críticos. Inicialmente, os esforços devem ser concentrados para desbloquear o fluxo e mitigar os impactos dos deslizamentos de terra.

“O trabalho que tem sido realizado pelo Governo do Estado com as prefeituras municipais esteve focado, num primeiro momento, na desobstrução das vias rurais para permitir a mobilidade das pessoas. Agora, vamos atuar também no retaludamento do terreno, que é uma intervenção para nivelara terra e evitar novas movimentações do solo”, explicou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

“Vamos continuar presentes nas regiões afetadas pelas próximas semanas, até garantirmos a segurança para o tráfego de veículos nessas estradas”, garantiu o secretário.

As ações da Seag neste trecho pavimentado pelo Programa Caminhos do Campo em Muniz Freire se intensificam a partir desta semana com um investimento de mais de R$ 3,8 milhões e incluirá serviços como recuperação de pontes, limpeza e desobstrução da estrutura de drenagem das vias e obras de contenção.

Além dos pontos já identificados, a equipe da Seag segue avaliando outros locais que foram afetados para verificar quais os métodos disponíveis são mais eficazes para desbloquear cada local interditado.

Recuperação da infraestrutura viária

As equipes de manutenção da Seag seguem em campo realizando os serviços de limpeza e manutenção e abrindo passagem nas vias rurais. Esse trabalho tem sido feito principalmente nos trechos do Caminhos do Campo mais afetados pelas chuvas. São cerca de 200 quilômetros de vias vicinais rurais pavimentadas pelo Governo do Estado nos municípios em situação de emergência onde as equipes de manutenção estão atuando.

Em parceria com a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), também foram disponibilizados máquinas, equipamentos e patrulhas mecanizadas que vão atuar na limpeza da parte urbana e também na desobstrução das estradas rurais não pavimentadas em apoio ao trabalho das prefeituras.

Foram identificadas interrupções em vias pavimentadas pelo programa Caminhos do Campo nos municípios de Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e Muniz Freire. Nestes locais, há demandas de reparos ou substituição de pontes e de reabilitação de trechos onde serão necessárias novas contenções de encostas e barrancos.