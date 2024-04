Espírito Santo recebe evento inédito para pessoas com deficiência e suas famílias

Começa nesta terça-feira (23) um evento inédito para pessoas com deficiência e suas famílias no Espírito Santo. A Federação Nacional das Associações Pestalozzi – Fenapestalozzi, realiza, de 23 a 27 de abril, o primeiro Fórum Regional de Autodefensores do Movimento Pestalozziano e o Encontro Regional de Famílias no estado do Espírito Santo. Sob o tema “Caminhos para a Autonomia Plena”, são esperadas, no SESC Guarapari, aproximadamente 220 pessoas atendidas e seus familiares, representando as quase 40 Associações Pestalozzi que atuam na região.

Para a presidente da Fenapestalozzi, Ester Pacheco, este evento marca uma nova era na mobilização e defesa dos direitos das pessoas com deficiência no Estado. Para ela, atuar em conjunto com a família é essencial para que as ações de autodefensoria tenham o alcance necessário.

“Nós estamos trabalhando para uma mudança de paradigma na habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência no Brasil e isso requer muita dedicação. A família e a comunidade são parceiras nesta tarefa e acredito muito que este evento será uma excelente ocasião para fortalecermos este compromisso em todo Espírito Santo”, explica.

Nos cinco dias de evento serão abordados temas como a qualificação e inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, estratégias para fortalecimento do protagonismo, além de orientações sobre como acessar políticas e programas de assistência socioassistencial.

Empoderamento e autodefensoria de pessoas com deficiência e suas famílias

Durante séculos as pessoas com deficiência foram excluídas do ambiente social e dos processos decisórios. Atualmente, a autodefensoria, que é uma categoria relativamente nova no Brasil, chegou para mudar este cenário. Esta trata-se de um conjunto de ações que buscam situar a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência em um novo paradigma: o da autonomia.

Neste sentido, o Fórum Regional de Autodefensores do Movimento Pestalozziano e o Encontro Regional de Famílias do Movimento Pestalozziano no estado do Espírito Santo congregam esta iniciativa de autorrepresentação das pessoas com deficiência no país e fazem da experiência capixaba a vitrine e o ponte para novas possibilidades de vida.

Apoio

Este evento conta com apoio do Governo Federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Serviço

O que: Fórum Regional de Autodefensores do Movimento Pestalozziano e Encontro Regional de Famílias do Movimento Pestalozziano.

Quando: 23 a 27 de abril, das 9h às 18h.

Onde: SESC Guarapari (Rodovia do Sol, km 1, Bairro: Muquiçaba.

Contato Assessoria (whatsapp): Ricardo Tibães 61 99296 5278 | 61 98357 3933

Para saber mais, acesse a página do evento: https://fenapestalozzi.org.br/lp-regiao-sudeste/