Esquadrão chega ao 400º episódio

O “Esquadrão da Moda” chega ao 400º episódio e tem a missão de conduzir uma enfermeira que se deixou de lado para cuidar da maternidade e dos estudos.

Dessa vez a personagem do “Esquadrão” é surpreendida durante uma aula de dança e, como uma grande fã do reality, percebe Lucas Anderi e Renata Kuerten assim que eles entraram na sala.

Os apresentadores se unem a Rodrigo Cintra e Fabi Gomes para recuperar a autoestima de Sirlene de Souza e reconectá-la com suas raízes africanas.

Ainda contam com uma grande companhia. O estilista autodidata Abbé Tossa compartilha seus conhecimentos, na busca por mais identidade para a participante.

E as surpresas não param por aí. Nesse episódio, os apresentadores revivem os momentos mais marcantes da temporada em uma retrospectiva emocionante.

O “Esquadrão da Moda” vai ao ar todo sábado, às 20h45, logo após o “SBT Brasil”.

