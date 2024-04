Romaria das Pessoas com Deficiência acontece neste sábado (6)

Os laços de fé, esperança e inclusão serão reforçados neste sábado, dia 6, com a realização da 17ª edição da Romaria das Pessoas com Deficiência, em Vila Velha. Contudo, organizado pelo Fórum de Entidades de Pessoas com Deficiência, o evento faz parte da programação da Festa da Penha 2024 e vai contar com a participação da Federação das Apaes do Espírito Santo (Feapaes-ES). Além de familiares, amigos e frequentadores das Apaes, Vitória Down, Amaes, Pestalozzi e outras entidades de assistência às pessoas com deficiência.

A concentração para a Romaria das Pessoas com Deficiência começa às 7h30, na Praça Duque de Caxias, no Centro. A saída está marcada para as 8h, e o percurso culminará na Igreja do Rosário, localizada no Sítio Histórico da Prainha, onde será realizada uma missa.

Para a presidente da Feapaes-ES, Maria das Graças Vimercati, o evento é um espaço de representatividade e um momento de mobilização social em prol das pessoas com deficiência e pela visibilidade na defesa e garantia de seus direitos.

Momento para expressar a fé

“A Romaria é um momento para expressar a fé, mas também para destacar a importância da inclusão social e do respeito às diferenças. Vamos às ruas em busca de uma sociedade mais acolhedora e protetora dos direitos das pessoas com deficiência e de suas famílias”, ressalta Maria das Graças.

A expectativa é que cerca de três mil pessoas participem da Romaria das Pessoas com Deficiência, que se consolidou como um importante momento de fé, confraternização e reivindicação por uma sociedade mais justa e inclusiva para as pessoas com deficiência.

Moradora de Vila Velha, Luzia dos Santos Santana, 73 anos, faz o percurso da romaria todos os anos ao lado do filho André Luiz, 44 anos, que é deficiente intelectual. “Eu sempre falo com outras mães que têm filhos com deficiência que não podemos nos esconder, precisamos ocupar os espaços. Essa romaria é uma demonstração de fé, mas também de luta. A gente precisa mostrar que eles existem e têm direitos”, destaca.

Realidade no ES

De acordo com o Censo Demográfico 2021, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Espírito Santo tem 276.305 pessoas com deficiência, representando 6,73% da população total. Desses, 50,8% são pessoas com deficiência visual, 24,2% com deficiência motora, 13,8% com deficiência mental/intelectual e 11,2% com deficiência auditiva.

Atualmente, o Espírito Santo conta com 42 instituições afiliadas à Feapaes-ES que oferecem serviços nas áreas de educação, saúde e assistência social. Aliás, os serviços são para pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo, além de suas famílias. Esse grupo inclui 40 unidades das Apaes, além das coirmãs Vitória Down e Amaes, atendendo cerca de 10 mil pessoas.

Serviço

17ª Romaria das Pessoas com Deficiência

Data: 6 de abril (sábado)

6 de abril (sábado) Horário: Concentração às 7h30 e saída às 8h

Concentração às 7h30 e saída às 8h Local de partida: Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha

Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha Local de chegada: Igreja do Rosário, Prainha