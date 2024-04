“Estamos estagnados”, afirma pré-candidato em Conceição

O atual vereador e professor Wesley Satlher da Costa confirmou na manhã desta segunda-feira (8) sua pré-candidatura pelo Republicanos em Conceição do Castelo.

Com o apoio do PSDB e PRD, Wesley menciona que colocou seu nome como pré-candidato para contribuir com o município.

“Me coloco como pré-candidato a prefeito, pois acredito que vou contribuir para que o nosso município volte a se desenvolver com apoio do governo Estadual e a Assembleia Legislativa.”

Wesley afirma que a atual situação do município de Conceição do Castelo é de estagnação. “A atual administração não teve capacidade de atrair investimentos para o município e a sensação é que estamos estagnados”, afirma o pré-candidato.

Além de Wesley, outro pré-candidato que já anunciou que irá concorrer ao pleito no município é Válber Vargas, do PSB.