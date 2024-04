Cachoeiro: TRE pune pré-candidato da extrema direita por fraude

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou, nesta sexta-feira (5), que o grupo do pré-candidato a prefeito da extrema-direita em Cachoeiro, Léo Camargo (PL), não divulgue pesquisas fraudulentas e sem o devido registro no órgão eleitoral.

Além disso, a liminar concedida pela justiça eleitoral ainda reforça a possibilidade de multa no valor de R$ 5 mil, caso o pré-candidato a prefeito extremista e o seu grupo político continuem divulgando pesquisas fraudulentas na tentativa desesperada de condundir os eleitores cachoeirenses.

LEIA TAMBÉM: Eleitorado jovem aumenta 36,5% no Espírito Santo em 2024

O TRE também determinou que sejam retiradas, em 24 horas, todas as publicações referentes a pesquisa fraudulenta, que aponta o pré-candidato a prefeito da extrema-direita de Cachoeiro na “frente” dos demais políticos que pretedendem disputar a Prefeitura de Cachoeiro em outubro deste ano.

A sentença foi proferida pelo juiz da 2a Zona Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim, Roney Guerra, após o Partido Democrático Trabalhista (PDT) ingressar com uma denúncia de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro no TRE.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.