Estudante de Vitória conquista medalha de ouro em olimpíada na Tailândia

Protagonismo estudantil e conquistas incríveis marcam a história do estudante Lucca Volnei Medina Bitti Padilha, do 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Álvaro de Castro Mattos, em Jardim da Penha. Neste domingo (28), Lucca protagonizou mais uma grande conquista: ele recebeu a medalha de ouro na categoria Secondary 1 da Olimpíada Internacional de Matemática da Tailândia (TIMO), em solenidade realizada pela organização do evento.

Lucca só retorna de viagem na próxima sexta-feira (3), mas deixou um recado direto da Tailândia para sua família, amigos e toda a rede municipal de ensino, especialmente para aqueles que o ajudaram a alcançar essa conquista. “Agradeço muito a Deus e a todos que me ajudaram nessa trajetória, em especial à Prefeitura de Vitória e à Fucape por terem viabilizado os recursos para a realização deste sonho. Agradeço também aos meus professores Israel e Marcelo e ao diretor Paulo por todo apoio e incentivo, além é claro, dos meus pais e minha irmã, que me apoiam e incentivam incondicionalmente. Sim, um capixaba trouxe uma medalha de ouro numa olimpíada mundial de matemática! Estou muito feliz mesmo e com saudades de todos. Obrigado!” disse o estudante.

A secretária de Educação, Juliana Rohsner, celebra o resultado e destaca que o estudante é um orgulho para a cidade de Vitória. “Nos sentimos honrados fazer parte dessa história. O Lucca é incrível, um orgulho para nossa cidade! Um estudante muito especial, que faz parte do projeto de altas habilidades e é muito querido pelos colegas e profissionais de sua escola. Desejamos que o Lucca aproveite ao máximo cada momento dessa vivência incrível na Tailândia, e o esperamos de braços abertos para celebrarmos juntos em seu retorno”, disse a gestora.

Quem também está cheia de orgulho por mais uma vez ver o filho sendo protagonista, agora mundialmente, é a mãe do estudante, Valeska Medina. “Estou muito feliz e grata a Deus por tudo isso que está acontecendo com meu filho. O Lucca é um menino muito especial e dedicado aos estudos, por isso termos recebido o apoio financeiro da Prefeitura de Vitória e da Fucape para realizar esse sonho foi fundamental. E ele ainda trazer o ouro para o Brasil foi sensacional! Agradeço também a toda rede de apoio que ele teve, à secretária de educação Juliana, aos professores Israel e Marcelo, ao diretor Paulo, enfim, a todos que direta ou indiretamente nos ajudaram a tornar possível um aluno da rede municipal trazer uma conquista tão singular para o nosso país! A palavra é gratidão!”, destacou.

Protagonismo estudantil

Lucca embarcou no dia 22 de abril rumo à Tailândia, acompanhado por seu pai, Diego Padilha, para participar da etapa global da olimpíada, após ter conquistado a medalha de bronze na etapa nacional. A viagem teve apoio da Prefeitura de Vitória (PMV), por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme). A olimpíada estudantil reúne estudantes do mundo todo e trabalha habilidades como pensamento lógico, álgebra, teoria dos números, geometria e análise combinatória. Lucca já havia sido destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) do ano passado, em que conquistou uma medalha de ouro.

Lucca chegou na rede pública de Vitória no 5º ano e logo passou a ser atendido pelo Atendimento Educação Especializado (AEE), pela equipe que atua com estudantes que tem indícios de altas habilidades e/ou superdotação, no programa de enriquecimento curricular. Na Emef de Jardim da Penha, a sala de aula em que esses estudantes se encontram é carinhosamente apelidada de “Porão a sonhar”, local onde Lucca passou a aprimorar seu talento geral em matemática e literatura.