Etapa Sudeste da 5CNCTI mobiliza sociedade civil e setores de CT&I 

Vila Velha será sede da 5ª Conferência Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação nesta quinta (11) e sexta-feira (12). O evento contará com as presenças da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, e do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. O maior encontro do setor de CT&I, acontecerá no Teatro da Universidade Vila Velha, e as atividades serão transmitidas ao vivo pelo canal do MCTI e da SECTI no Youtube.

O encontro é gratuito e reunirá a sociedade civil, empresários e agentes públicos para discutir e elencar as políticas públicas que deverão ser prioridades para a região Sudeste para os próximos 10 anos. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://lets.4.events/conferencia-de-cti-da-regiao-sudeste-C23910E8. As escolhas serão encaminhadas para a etapa nacional, a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontecerá de 4 a 6 de junho, no Espaço Brasil 21, em Brasília (DF).

“A conferência é um importante espaço de diálogo para refletir sobre o papel da ciência, tecnologia e inovação no país e seus rumos nos próximos anos. Esta é a grande oportunidade também para realizarmos uma análise sobre a política de CT&I dos últimos anos. É, sem dúvida, um espaço democrático e privilegiado de escuta entre o Governo e a sociedade”, afirma a ministra Luciana Santos.

O evento inicia na quinta-feira (11), às 8h, com credenciamento. Após, haverá painel de abertura com o tema “Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido”, que será mediado pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Espírito Santo (SECTI/ES), Bruno Lamas.

Participam do painel, Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves; o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Samuel Meira Brasil Jr.; o secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (MCTI), Guila Calheiros; Fernando Rizzo, diretor-presidente do Centro de Gestão Estratégica (CGEE), além de representantes do Sou Ciência, do estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Das 10h30 às 12h, será a solenidade de abertura, com participação do governador Renato Casagrande e representantes dos estados da região Sudeste.

Conferências estaduais

No período da tarde, a partir das 14h haverá a apresentação dos resultados das conferências estaduais da região Sudeste, além de explanação de representantes dos estados de Minas Gerais e São Paulo.

“O Governo do Estado, por meio da Secti, demonstrou grande empenho no apoio e na realização da Conferência de CT&I Regional Sudeste. Será um espaço de diálogo democrático, onde poderemos refletir sobre o papel crucial que a ciência, tecnologia e inovação desempenham em nossa sociedade. Teremos a oportunidade de compartilhar ideias, debater políticas públicas e definir prioridades que contribuirão com o cenário da inovação. Agradeço à Ministra Luciana Santos por sua presença, assim como ao governador Renato Casagrande por seu apoio contínuo às iniciativas que impulsionam o desenvolvimento do Espírito Santo. Que possamos aproveitar ao máximo este encontro, trocando conhecimentos, experiências e construindo juntos um futuro mais promissor para a ciência, a tecnologia e a inovação”, afirmou o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Por fim, na manhã de sexta-feira (12), após o credenciamento haverá explanação de representantes dos estados de São Paulo e Espírito Santo. E no período da tarde o encontro se mobiliza em duas plenárias das 14h às 17h30 com o tema: Desenvolvimento do Programa Regional de CTI para construção da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2023-2030.

Confira programação completa

Programação da 5ª Conferência de CT&I Regional Sudeste

Local: Teatro da Universidade Vila Velha – UVV

Capacidade: 500 lugares

DIA 11/04/2024- MANHÃ:

8h às 8h30 – Credenciamento

8h30 às 10h – Painel I: Mesa de abertura

Mediação: Secretário Bruno Lamas – SECTI/ES

Painelistas: Pablo Lira – Diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves/ Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. – TJ-ES/Representante Sou Ciência/ Guila Calheiros – Secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação/ Presidente CGEE – Fernando Rizzo.

10h às 10h30 – Intervalo para Café

10h30 às 12h – Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido – Governador Renato Casagrande / Ministra Luciana Santos – MCTI / Reitora UVV – Profa. Dra. Denise Endringer/ Reitor UFES – Prof. Dr. Eustáquio de Castro/ UNE / FAPEMIG / SEDE-MG / FAPESP / SECTI-SP / FAPERJ / SECTI-RJ / Presidente CGEE – Fernando Rizzo.

12h às 14h – Intervalo para Almoço.

TARDE:

14h – Apresentação Dos Resultados Das Conferências Estaduais Da Região Sudeste.

14h Às 15h30 – Painel II: Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estado de Minas Gerais.

Mediação: SECTI-ES / Palestrante: Lucas Mendes – Superintendente de Pesquisa e Tecnologia de Minas Gerais – SEDE/MG

15h30 às 16h – Intervalo para Café

16h às 17h30 – Painel III: Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estado De São Paulo

Mediação: SECTI-ES / Palestrantes: FAPESP / SECTI-SP

17h30 – Encerramento com momento cultural

DIA 12/04/2024- MANHÃ:

8h às 8h30 – Credenciamento

8h30 às 12h – Apresentação dos resultados das Conferências Estaduais da Região Sudeste

8h30 às 10h – Painel IV: Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estado do Rio de Janeiro

Mediação: SECTI/ES / Palestrantes: FAPERJ / SECTI-RJ

10h às 10h30 – Intervalo Para Café

10h30 às 12h – Painel IV: Ciência, Tecnologia e Inovação para o Estado do Espírito Santo

Mediação: FAPES / Palestrante: Bruno Lamas – SECTI/ES

12h às 14h – Intervalo para Almoço

TARDE:

14h às 15h30 – Plenária: Desenvolvimento do Programa Regional de CTI para construção da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2023-2030

15h30 às 16h – Intervalo para café

16h às 17h30 – Plenária final: Desenvolvimento do Programa Regional de CTI para construção da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2023-2030,

5CNCTI

A 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é o mais importante e democrático evento voltado ao debate das políticas públicas do setor. Realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o encontro acontecerá de 4 a 6 de junho, no espaço Brasil 21, em Brasília (DF), com o tema “Ciência, Tecnologia e Inovação para um Brasil Justo, Sustentável e Desenvolvido”.

A 5ª Conferência Nacional foi lançada pelo presidente Lula, em 12 de julho de 2023, por meio do Decreto Presidencial Nº 11.596. O objetivo é discutir junto à sociedade as necessidades na área de CT&I e propor recomendações para a elaboração de uma nova Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) que deverá ser seguida pelos próximos anos (2024-2030). A nova estratégia substituirá a de 2016-2023, que durante o evento, também terá seus programas, planos e resultados analisados.

A 5CNCTI levará em consideração quatro eixos temáticos estruturantes: Recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação; Reindustrialização em novas bases e apoio à inovação nas empresas; Ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos nacionais; e por fim, Ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. O evento tem caráter consultivo, mobilizador e articulador da comunidade científica e dos demais setores de CT&I, além da sociedade civil para atingir os objetivos. Ela volta a ser organizada depois de um hiato de 14 anos.

Retrospectiva CNCT

A 1ª CNCT aconteceu em 1985, com o tema- Rumos do novo Ministério. O objetivo foi discutir com a sociedade as políticas para a área, de modo a subsidiar as ações do recém-criado Ministério da Ciência e Tecnologia. (Organização: MCT)

Já a 2ª CNCT foi realizada em 2001 com a temática “Novo modelo de financiamento para a área, baseado nos fundos setoriais”. Foi nessa conferência que se discutiu o novo modelo de financiamento baseado nos Fundos Setoriais, posto em prática a partir de 1999. Naquela oportunidade foi criado o CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. (Organização: MCT)

Em 2005, aconteceu o terceiro encontro com o tema “Desenvolvendo Ideias para Desenvolver o Brasil”. A ênfase foi na importância da CT&I para gerar riqueza e promover a inclusão social, das quais a educação é o pilar principal. (Organização: CGEE). E por fim, a 4ª CNCTI (2010) abordou a temática “Política de Estado para Ciência, Tecnologia e Inovação com vistas ao Desenvolvimento Sustentável”. A conferência norteou suas discussões segundo as linhas do PACTI 2007-2010. (Organização: CGEE)