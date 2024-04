Suspeito “escala” grade e furta fios de escola em Cachoeiro

A Escola Municipal de Educação Básica em Tempo Integral (EMEBTI) Dona Maria Santana, localizada no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim, foi alvo da ação de criminosos na madrugada desta sexta-feira (19).

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um suspeito, vestido de calça branca e blusa de frio, passa em frente a escola e escala nas grades. Em seguida, ele finge desistir do furto e vai embora. Porém, não satisfeito, retorna e faz o mesmo processo outras duas vezes. Na última tentativa, ele consegue cortar os fios de energia do local e foge na sequência.

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro informou que durante a madrugada desta sexta-feira (19), os fios das tubulações que fazem ligações dos aparelhos de ar-condicionado, foram cortados e arrancados da EMEBTI ‘Dona Maria Santana’.

Ainda, segundo a Prefeitura as aulas aconteceram normalmente nesta sexta-feira (19), e que o valor do prejuízo está sendo apurado.

Leia também: Carreta agarra e causa transtorno no trânsito em Cachoeiro

Já a Polícia Civil informou que no caso do furto dos fios da rede de ensino, é necessário que registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br. Isso permite que a Polícia Civil seja informada do caso e inicie as investigações.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro Foto: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro