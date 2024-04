Exposul 2024: variedade de comidas e bebidas será destaque no evento

A edição 2024 da Exposul Rural, um dos maiores eventos do agro capixaba, que começa nesta semana, estará repleta de atrativos para os amantes da boa comida.

Entre quinta-feira (4) e domingo (7), o Parque de Exposição de Cachoeiro receberá diversos expositores, com uma grande variedade de produtos provenientes do campo.

Leia também: Cachoeiro realiza campanha de vacinação contra a gripe

O público poderá conferir e adquirir uma gama de mercadorias regionais. Queijos, embutidos, doces, massas e temperos são alguns dos itens disponíveis. Além disso, uma vila gastronômica será montada, com opções que vão desde comida japonesa à costela na brasa.

Os apreciadores de bebidas também terão vez no evento. Vinhos, cervejas, cachaças e licores produzidos de forma artesanal são algumas das opções que poderão ser encontradas, além de cafés especiais de produtores da região.

“A Exposul Rural é uma oportunidade única para os produtores rurais da região. Este evento não só proporciona um espaço para a divulgação e venda de seus produtos, mas também estreita os laços entre a população urbana e as famílias do campo. É uma verdadeira vitrine que evidencia a qualidade e a diversidade dos produtos agrícolas da região”, destaca Élio Carlos de Miranda, secretário municipal de Agricultura de Cachoeiro.

A Exposul Rural 2024 é uma realização da Prefeitura de Cachoeiro em parceria com o Sindicato Rural do município. A programação completa pode ser conferida no site www.cachoeiro.es.gov.br.

Exposul Rural 2024 terá transmissão on-line

O público também pode acompanhar a programação da Exposul Rural pela internet. No canal oficial do evento no YouTube são transmitidas, ao vivo, diversas atividades do evento.