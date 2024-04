Exposul: convênio incentiva agronegócio em distrito de Cachoeiro

A Exposul Rural, aberta nesta quinta-feira (4), começou com muitas notícias boas para os produtores rurais do Sul do Espírito Santo, em especial os do distrito de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim.

No evento, que acontece até o próximo domingo (7), no Parque de Exposições da cidade, o secretário de Estado da Agricultura, Ênio Bergoli, assinou um convênio que vai incentivar a produção agrícola e estimular novos negócios na localidade.

“Nós aqui em Cachoeiro, aproveitamos o momento da abertura da Exposul Rural e assinamos aqui, a pedido do governador Renato Casagrande (PSB), mais um convênio para armazenamento de água, lá em Ribeirão Floresta, na parte alta de Burarama”, relata o secretário.

Segundo o chefe da pasta da Agricultura no Estado ainda destaca que o objetivo é armazenar na localidade cerca de 27 mil metros cúbicos de água “para dar conforto, para dar segurança para população de Burarama e também reservar água para agricultura, induzir a novos negócios”, afirma.

Além de Bergoli, o subsecretário de Agricultura do Espírito Santo, Michel Tesch, também esteve presente na Exposul Rural. Ambos bateram um papo com o AQUINOTÍCIAS.COM, diretamente do estúdio do portal, que faz uma cobertura especial diretamente do maior evento do agronegócio capixaba.

Confira a entrevista completa: