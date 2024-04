Instituição garante assistência a engenheiros no interior do ES

Pensando no desenvolvimento pleno dos engenheiros, agrônomos e geocientistas que atuam no interior do Espírito Santo, a diretoria regional da Caixa de Assistência dos Profissionais dos Creas (Mútua), torna mais acessível a sua carteira de benefícios para esses profissionais.

Conforme explica o alegrense e diretor administrativo da Mútua no Espírito Santo, Vinicius Santos, a iniciativa tem como objetivo garantir a mesma assistência e segurança que um profissional do mesmo segmento que trabalha na capital tem.

“Somos do interior e o sistema, querendo ou não, sempre foi muito focado na capital. Até mesmo, antes da pandemia, tudo era deslocamento. Hoje, que com o digital, as coisas ficam mais fluídas, mais acessíveis. Então a gente vem com essa missão que é de interiorização. Que é de levar a Mútua e o sistema para os profissionais que estão às margens do interior do Estado”, explica.

Vinicius Santos bateu um papo com o portal AQUINOTÍCIAS.COM, diretamente do estúdio do portal, que faz uma cobertura especial diretamente da Exposul, a maior feira do agronegócio capixaba.

Confira a entrevista completa: