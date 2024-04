Estudantes de Cachoeiro são aprovados no Ifes; confira a lista

Doze estudantes da rede municipal de ensino foram classificados no processo seletivo do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus de Cachoeiro de Itapemirim.

Os alunos são de turmas do 9º ano do ensino fundamental de sete escolas e foram selecionados para os cursos Técnico Integrado em Eletromecânica e Técnico Integrado em Informática.

Além disso, duas estudantes foram escolhidas para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), campus de Alegre, para o curso Técnico Integrado em Agroindústria.

As sete escolas com estudantes contemplados são: “Anacleto Ramos”; “Galdino Theodoro da Silva”; “Jenny Guárdia”; “Prof. Pedro Estellita Herkenhoff”, “Prof. Deusdedit Baptista”, “Luiz Marques Pinto” e “Monteiro Lobato”.

“É uma imensa alegria ver os estudantes da nossa rede pública conquistando aprovação no Ifes. É um testemunho do comprometimento deles, da dedicação dos professores e do apoio das famílias. Desejamos que esses aprovados sigam em frente com confiança, explorando um futuro repleto de oportunidades e sucesso”, destaca Cristina Lens, secretária de Educação do município de Cachoeiro.

Curso preparatório

Para auxiliar os estudantes da rede municipal, a Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro (Seme) ofereceu um curso preparatório pré-ifes, entre julho e outubro de 2023, para 225 alunos do 9º ano do ensino fundamental, selecionados via edital.

Os estudantes intensificaram os estudos de conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, matérias cobradas no processo de seleção para ingresso na instituição.

Estudantes aprovados

Escola “Anacleto Ramos”

Daniel Gonçalves Salles – Eletromecânica

Escola “Galdino Theodoro da Silva”

Ana Carolina Costabeber Pecini – Agropecuária Alegre

Davi Brandão Belo – Eletromecânica

Julia Macêdo Oliveira – Informática

Laryssa Ribeiro Figueira – Informática

Maria Alice de Souza Cardoso – Eletromecânica

Escola “Jenny Guárdia”

Ana Clara Sena Rovetta – Agroindústria Alegre

Rafaella Santana da Silva – Eletromecânica

Escola “Prof. Pedro Estellita Herkenhoff”

Laiza Gomes Leal – Eletromecânica

Pedro Polonini Andrade – Eletromecânica

Escola “Prof. Deusdedit Baptista”

Marcos Antônio Nunes da Silva – Eletromecânica

Escola “Luiz Marques Pinto”

Gabriel da Silva Werneck – Informática

Mikaela Aparecida M. Cantalejo – Informática

Escola “Monteiro Lobato”

Mariana Fernandes Vieira – Eletromecânica