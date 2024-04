Falso dentista é preso em consultório clandestino no ES

Um homem de 55 anos, que se passava por dentista e atuava em um consultório odontológico clandestino, foi preso no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na última terça-feira (16).

Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu durante uma operação realizada pela PC, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo (CRO-ES) e a Vigilância Sanitária Municipal de Guarapari.

No entanto, o delegado da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, Eduardo Passamani, interditou o consultório. “Foram encontradas diversas irregularidades que colocavam a saúde da população em risco, entre elas a falta de equipamentos adequados para a esterilização, o que pode contribuir para a disseminação de doenças. Além disso, medicamentos de uso restrito, que, quando utilizados por um profissional sem a devida qualificação, podem colocar em risco a vida dos pacientes”, disse o delegado.

Portanto, os policiais autuaram o detido por exercício ilegal da profissão e utilizar para consumo produto restrito de procedência ignorada, crimes que podem dar até 15 anos de reclusão. Em seguida, encaminharam ele para o Centro de Triagem de Viana (CTV). Não houve disparos de arma de fogo durante a ação.