Padaria é interditada e proprietário acaba detido em Cachoeiro

Uma padaria foi interditada e o proprietário detido por comercializar e vender produtos de forma irregular no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã da última terça-feira (16).

Segundo o boletim de ocorrência da Guarda Civil Municipal, o estabelecimento já havia sido interditado anteriormente pela Vigilância Sanitária do município, porém, o dono não obedeceu e a padaria voltou a funcionar normalmente.

No estabelecimento, a Vigilância Sanitária apreendeu 4 kg de preparo para produtos de panificação, 11 unidades de fermentos biológicos seco contendo 550 gramas cada, três latas de óleo, três sacos de produtos diversos, 9,300 kg de margarina, 3,808 kg de sal amoníaco, 30 gramas de açúcar, duas caixas contendo embalagens plásticas e rotulagens diversas, 57 pacotes de rosquinhas amanteigada sem identificação e data de fabricação, sem prazo de validade, origem e peso do produto, cinco sacolas de rosca, 79 kg de massa e 14 sacolas de rosca.

De acordo com a Guarda Municipal, os produtos apreendidos foram encaminhados para o setor de descarte da Vigilância Sanitária, localizado no Centro de Manutenção Urbana (CMU), para serem incinerados. Já os outros com validades ficaram a cargo da vigilância para uma retirada posterior pelo proprietário.

Portanto, o proprietário foi detido e encaminhado para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim para as devidas providências.

Em nota, a Polícia Civil informou que o proprietário foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.