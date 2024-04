“Falta respeito, diálogo e gestão”, afirma pré-candidato em Venda Nova

O vereador e atual presidente da Câmara de Venda Nova do Imigrante, Erivelto Uliana (PSD), confirmou na manhã desta segunda-feira (1), sua pré-candidatura pelo Partido Social Democrático – PSD.

O advogado foi o vereador mais votado na eleição de 2022, com 568 votos válidos, um percentual de 4,49%. Além disso, já fez parte da diretoria da AFEPOL e foi presidente do Rio Branco Futebol Clube no período de 2018 a 2023.

“Fui o vereador mais votado na última eleição e, desde o ano passado, diversas lideranças políticas e comunitárias têm me pedido para colocar meu nome à disposição como candidato a prefeito, por isso aceitei o desafio”, menciona Erivelto.

Para o pré-candidato, que trocou o Republicanos pelo PSD, a atual gestão não está bem avaliada. “A atual gestão não está bem avaliada pela população. Há vários serviços públicos que não funcionam bem. Falta respeito, diálogo e gestão”, afirma Erivelto Uliana.

Corrida eleitoral

Em Venda Nova, dois outros nomes já confirmaram a corrida eleitoral, Dalton Perim (Republicanos) e o candidato da extrema-direita, Rafael Monteiro (PL). O atual gestor, Paulinho Minetti (PP), ainda não se pronunciou sobre quem será seu sucessor.