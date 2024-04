“Vamos reconstruir nosso município”, menciona o prefeito de Alegre

Uma semana após o registro das fortes chuvas que assolaram diversos municípios da região Sul do Estado, o prefeito de Alegre, no Caparaó, Nirrô Emerick (PP), falou sobre a atual realidade no município.

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, o prefeito de Alegre afirmou que a cidade está se recuperando. “O município está se recuperando. Já temos 90% da sede limpa. Na próxima segunda-feira (1), retornaremos com a retirada de entulho e lavagem das ruas.”

Segundo mencionado pelo prefeito, Alegre hoje possuí 14 desabrigados, que são crianças da Casa de Passagem. Atualmente, elas se encontram abrigadas no Creas.

“Iremos alugar outro imóvel até que seja feito um reforço estrutural no imóvel que pertence à prefeitura. Até lá, teremos um abrigo, um lar adequado para essas crianças”, afirmou.

O prefeito mencionou que os desalojados já estão retornando para suas casas e que a prefeitura irá dar o suporte necessário aos atingidos pelas fortes chuvas.

“Temos hoje uma média de 200 pessoas em casas de parentes e amigos, que já estão retornando para suas casas. 18 imóveis estão interditados na sede do município. Para essas famílias, a prefeitura estará dando suporte com aluguel social. E também temos 535 famílias impactadas, que tiveram danos. Além disso, 101 comerciantes também foram afetados pelas chuvas”, disse.

Retorno das aulas

Nirrô mencionou que o retorno das aulas no município está previsto para ocorrer por etapas. “As aulas no CEMEI Vanor do Nascimento, no distrito de Rive, já retornam na segunda-feira (1). Graças ao apoio do SAAE e do IFES, que realizaram uma ligação provisória na tubulação. Isto porque as obras serão um pouco mais demoradas. Terá que ser feita uma nova barragem e rede”.

Já a Escola (EMEIF) Professor Domingos Bravo Reinoso, antigo Pedro Simão, está com previsão de retorno das aulas para quarta-feira (3) e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Carmem Pinto Nogueira da Gama, na Vila do Sul, ainda depende que seja alugado um imóvel.

“Estamos trabalhando para que isso ocorra o mais rápido possível. As duas escolas do interior, (EMUEF) Guido Maurie a Escola da localidade de Lagoa Seca, necessitam de acesso pelas estradas. Isso deve ocorrer até terça-feira (2).”

Investimentos em projetos

O prefeito de Alegre afirmou que todo o esforço possível está sendo feito para amenizar os transtornos causados pelo temporal no município.

“O que podemos fazer para mitigar os problemas causados pelas chuvas estamos realizando. Vamos intensificar o projeto barraginhas e caixas secas também. Quando o governo federal lançou o edital para cadastrar propostas do PAC, Alegre apresentou um projeto de prevenção de instalação de Cirene e Monitoramento de encostas. Além disso, temos outro projeto para instalar alarmes para avisar quando há cheias nos rios. Vamos avançar junto ao governo federal essa semana”, ressaltou Nirrô.

Além disso, Nirrô mencionou que a prefeitura está investindo em projetos de drenagem de ruas e contenção de encostas.

“Temos investido muito em projetos de drenagem de ruas e também de contenção de encostas, recursos provenientes do programa Fundo Cidades via governo do Estado. Temos R$ 500 mil para os projetos que já estão em fase de elaboração. Na última quinta-feira (28), recebi uma equipe de engenheiros do estado para adiantar os projetos e assim viabilizar essas obras importantes. Vamos continuar focando em obras e projetos de prevenção.”

Solidariedade

Emerick agradeceu o apoio de diversos municípios do Estado e também do leste Mineiro, e do governo Estadual.

“Quero agradecer aos diversos municípios do Estado e do leste de Minas que estiveram colaborando conosco. Muita solidariedade por parte dos prefeitos, empresários e da sociedade. E, claro, agradecer o apoio do governo do Estado que tem nos ajudado com maquinários para atender tanto na sede quanto na zona rural. Além de estarem enviando colchões, cestas básicas e água para assistir às famílias afetadas”, disse o prefeito.

Mensagem de esperança

Emocionado pelo momento que o município de Alegre está vivenciando, Nirrô Emerick deixou uma mensagem de esperança para o povo alegrense.

“Quero deixar uma mensagem à população alegrense. Uma mensagem de esperança. Devemos continuar sendo solidários entre si. Nós devemos continuar acreditando nos propósitos de Deus em nossas vidas. Nada acontece por acaso. Alegre não teve fatalidade e nós, com muita determinação, vamos reconstruir nosso município. Contudo, o que aconteceu, devemos estar refletindo e confiantes que Jesus deu a vida na cruz do Calvário e ressuscitou. Que essa demonstração de amor de Jesus por cada um de nós possa se entender nesse período que vamos viver agora de reconstrução. Precisamos estar de pé para reconstruir. Que Deus esteja em cada lar”, ressaltou Nirrô.