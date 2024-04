Fazenda da Santa Casa Cachoeiro recebe doação de 400 novas galinhas

A Fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro recebeu, nesta segunda-feira (29), uma importante doação que vai ajudar na manutenção da produção de ovos no local.

De acordo com o gestor da Fazenda, Sérgio Mariano, a empresa Cofril doou para a instituição 400 galinhas pintainhas de postura, da raça Embrapa 51, que daqui a cerca de quatro meses já vão auxiliar na produção de ovos.

Mariano lembrou ainda que com essa ajuda da Cofril, o projeto Cuidar de Vidas também acaba sendo beneficiado, já que atua na ressocialização das internas do presídio feminino de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado.

“Essa doação vai ajudar muito na nossa produção de ovos, o que faz com que possamos gerar emprego e renda para as internas do projeto Cuidar de Vidas. Além disso, conseguimos também oferecer alimentos para pacientes e funcionários do hospital e Lar Adelson Rebello Moreira. Por isso, agradecemos imensamente essa colaboração da Cofril”, declarou.

A Fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro também iniciou o plantio de 20 mil mudas de alimentos que serão destinados futuramente para a alimentação de pacientes e funcionários do hospital.

Entre as mudas que serão plantadas estão alface, almeirão, couve manteiga, couve mineira, repolho, alho poró e cebolinha. O plantio inclui também brócolis, couve-flor, quiabo, jiló e abóbora. A expectativa é de que em 40 dias já seja possível fazer a colheita.

A Fazenda

A Fazenda Agroecológica da Santa Casa, localizada no Monte Líbano, visa reduzir custos com a alimentação do hospital e também garantir comida mais saudável para pacientes e funcionários.

Além de produzir alimentos de forma orgânica e sustentável, a Fazenda da Santa Casa também atua na ressocialização de internas do presídio de Cachoeiro de Itapemirim.

Elas fazem parte do projeto Cuidar de Vidas, que trabalham na produção de alimentos e ainda reduzem sua pena a cada dia trabalhado.

Na fazenda elas recebem treinamento para trabalhar com galinhas, gado, frutas e hortaliças. A iniciativa é feita em parceria com o Sicoob Credirochas, Secretaria de Justiça e Ministério Público do Trabalho.