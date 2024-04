Febre do Oropouche: confira quantos casos já foram confirmados no ES

Nesta quarta-feria (24), a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) soltou um comunicado informando os dados referentes ao monitoramento da Febre do Oropouche no ES. O levantamento vale do dia 23 a 24 de abril.

A Sesa informou que não serão informados os perfis dos pacientes em observância. De acordo com Lei Geral de Proteção de Dados, bem como ao princípio da liberdade e da privacidade.

Confira os casos:

Número de casos: 12

Óbitos: nenhum

Localidades:

Colatina: 6

6 Rio Bananal: 1

1 São Gabriel da Palha: 1

1 Sooretama: 2

2 Vitória: 2