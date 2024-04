Feira ES+Café promove imersão no universo da cafeicultura capixaba

A Feira ES+Café promove uma verdadeira imersão no universo da cafeicultura capixaba nos próximos dias 19 e 20 de abril, no Hub ES+, em Vitória. Com uma programação inteiramente gratuita, com mais de 40 horas de atividade, o evento traz expositores, palestras, aulas-show, workshops com baristas renomados, degustações, competições criativas e atrações artístico-culturais (veja a programação completa ao final do texto).

Para participar de algumas das atividades, é necessário inscrever-se no link bit.ly/feira-cafe-hubes.

O evento envolve os mais diversos segmentos que compõem a cadeia produtiva do setor e dá visibilidade à produção capixaba de cafés especiais ao aproximar produtores, consumidores e demais profissionais diretamente envolvidos. Além disso, o público tem oportunidade de adquirir cafés especiais diretamente com produtores e torrefadores das diferentes regiões cafeeiras do Espírito Santo, que comercializarão seus produtos na área externa no Hub ES+.

Painéis

Entre as presenças confirmadas para o evento, estão Deneval Miranda e Deneval Jr., respectivamente pai e filho, cafeicultores e proprietários do Sítio Cordilheiras do Caparaó, localizado em Iúna, onde foi cultivado o café arábica eleito o melhor nacional na última edição do Coffee of the Year 2023, realizado em Minas Gerais. Eles apresentam um panorama dessa experiência de sucesso no painel “Origens e trajetória do café: da planta à xícara”, na abertura da feira.

O segundo painel, com o tema “Associativismo e Mulheres no café”, aborda a importância da organização coletiva dos produtores e da participação das mulheres em toda a cadeia produtiva do setor. Na sequência, “Café, turismo e sustentabilidade” é o terceiro painel sobre como o cultivo de cafés especiais reverbera na exploração da atividade turística e como as práticas sustentáveis na preservação dos biomas estão envolvidas nas produção cafeeira capixaba.

Formações

A programação da feira inclui também diversas formações ligadas à indústria do café, voltadas para a qualificação de diferentes segmentos profissionais e para o público em geral. São duas masterclasses conduzidas por profissionais renomados. A primeira, “Cafeteria modelo: a importância da arquitetura para o sucesso do negócio”, é conduzida pelo arquiteto Victor Brandão; enquanto a segunda, “ O universo da torra”, fica a cargo do mestre em torra Jonathan Piazarolo.

O evento conta ainda com três oficinas voltadas para públicos específicos, com inscrição prévia: “Oficina de fotografia gastronômica”, com a fotógrafa Natália Rabelo; “Criação de cardápios de cafeteria”, com a consultora em cafeteria Nati Nobre; e “Oficina de iniciação à degustação de café (cupping)”, conduzida pelo torrefador, degustador e classificador Alexandre Zambon Bergamim — esta última destina-se a baristas, pessoas que produzem cafés ou são empreendedoras do ramo.

Simpatizantes e iniciantes no setor também têm oportunidade de se aproximar do universo do café por meio de cinco aulas-show abertas e gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia: “Harmonização gastronômica com cafés especiais” e “Métodos de extração e preparo de café”, ambas com o consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista Erivelton Smith; “Entenda os rótulos de cafés especiais”, com o barista e instrutor técnico de cafeterias, João Carneiro; e “O protagonismo do café na gastronomia”, com Alexandre Bergamim, torrefador, atua com corretagem e exportação de cafés, classificador e degustador.

Outras atrações

Completam a programação da feira o “Campeonato de Latte Art (TNT)”, no qual os participantes, derramando leite vaporizado em uma dose de café expresso, criam desenhos variados a serem escolhidos por voto popular; e a “Maratona Criativa Design de Embalagens de Café”, voltada para estudantes de design, desafiados a desenvolver a embalagem e a identidade visual de cafés especiais capixabas.

O evento conta ainda com a roda de conversa “Baristas do Espírito Santo e a importância do associativismo”. Além disso, uma série de atrações culturais vai encerrar cada dia da feira, com apresentações na área externa do Hub ES+: Banda de Congo Amores da Lua, DJs Jader e Sista Lu, e shows das bandas Borabaez e Pretaô.

A Feira ES+ Café é promovida pelo Hub ES+ e conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), do Serviço Social da Indústria (Sesi), do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho e do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

O Hub ES+, que faz parte do programa ES+ Criativo, é uma realização do Governo do Estado do Espírito Santo, sob a coordenação da Secretaria da Cultura (Secult), em conjunto com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e em parceria com o Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA).

SERVIÇO:

Feira ES+ Café

Quando: 19 e 20 de abril

Horário: das 9h às 20h

Local: Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro de Vitória

Aberto ao público

Mais informações e inscrições: bit.ly/feira-cafe-hubes

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

19/04 (sexta-feira)

9h | Cerimônia de Abertura

Aberto e gratuito



9h – 13h | Oficina Maker – Fotografia Gastronômica



Facilitadora: Natália Rabelo (fotógrafa gastronômica)

Inscrições gratuitas



9h30 – 11h30 | Painel – Origens e trajetória do café: da planta à xícara

Inscrições gratuitas



Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ)



Participantes:

Deneval Miranda Vieira Jr. (cafeicultura premiado – Sítio Cordilheiras do Caparaó)

Deneval Miranda (cafeicultor premiado – Sítio Cordilheiras do Caparaó)

Leonardo Machado (barista, torrefador, empreendedor, competidor e designer – Hub Natural e Quintal do Armazém Cafeteria)

Waschintom Mageski (barista e torrefador)

11h30 – 13h30 | Aula Show – Harmonização gastronômica com cafés especiais

Inscrições gratuitas



Facilitador:

Erivelton Smith (consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista)



‌Cafeteria Convidada: Colher de Pau Cafeteria e Bistrô





14h – 16h | Painel – Associativismo e mulheres do café

Inscrições gratuitas



Mediadora:

Kátia Quedevez (Jornalista, editora e idealizadora – revista e portal de notícias Conexão Safra, Anuário do Agronegócio Capixaba, Safrinha HQ)

Participantes:

Elena Moreno (cafeicultora, ex presidente da associação dos cafés especiais de Ibatiba, vencedora de prêmios e concursos)

Helen Lima (cafeicultora – Associação Pó de Mulheres)

Kissia Dal’Orto (cafeicultora – Fazenda Flor de Lis)

Lucia Helena Barros (barista e consultora)

Rosa Helena (cafeicultura premiada – Sítio Cordilheiras do Caparaó)



14h – 18h | Oficina Maker – Criação de cardápios de cafeteria

Inscrições gratuitas



Facilitadora:

Nati Nobre (geógrafa, barista e pesquisadora do café)



16h – 17h | Aula Show – Métodos de extração e preparo de café

Aberto e gratuito



Facilitador:

Erivelton Smith (consultor de cafeterias, mentor, mestre de torras e instrutor de cursos de barista)



17h – 19h | Masterclass – Cafeteria modelo: a importância da arquitetura para o sucesso do negócio

Inscrições gratuitas



Palestrante:

Victor Brandão (arquiteto e consultor especializado em montagem de cafeteiras – Brandão Studio)



19h – 20h | Campeonato de Latte Art (TNT)}

Inscrições gratuitas



Mediador:

Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ)



10h – 20h | Exposição e vendas de produtos

17h – 19h | Discotecagem – DJ Jader

19h – 20h | Banda de Congo – Amores da Lua



20/04 (sábado)

9h – 18h | Maratona Criativa – Design de embalagens de café

Vagas esgotadas



Facilitadora:

Juliana Lisboa (Designer e Co-fundadora da Cidade Quintal e A Fantástica Carpintaria)





9h – 10h | Aula Show – Métodos de extração e preparo do café

Aberto e gratuito



Facilitadora:

Thaís Ferreira da Silva (barista e pós-graduada em cafeicultura)





10h – 12h | Painel – Café, turismo e sustentabilidade

Inscrições gratuitas



Mediador:

Glauco Gomes (consultor credenciado do Sebrae-ES)



Participantes:

Carol Malta (cafeicultora, pós-graduada em cafeicultura sustentável – Associação Gestora da Denominação de Origem do Caparaó)

David Florenço (promotor de cafés especiais e gestor de Projetos e Turismo – Prefeitura de Iúna-ES)

Fabiano Tristão (coordenador estadual de cafeicultura – Incaper)

Rosa Helena (cafeicultura premiada – Sítio Cordilheiras do Caparaó)



14h -15h | Aula Show – Entenda os rótulos de cafés especiais

Aberto e gratuito



Facilitador:

João Carneiro (barista e instrutor técnico de cafeterias)



14h – 16h | Oficina – Iniciação à degustação de café (cupping)

Inscrições gratuitas



Facilitador:

Alexandre Bergamim (torrefador, atua com corretagem e exportação de cafés, classificador e degustador)



15h – 17h | Roda de conversa – Baristas do Espírito Santo e a importância do associativismo

Inscrições gratuitas



Mediador: Marcelo Moreno (barista, instrutor, consultor, competidor e curador da feira ES+CAFÉ)



15h – 17h | Aula show – O protagonismo do café na gastronomia

Aberto e gratuito



Facilitadoras:

Laís Pagung Ribeiro (professora e coordenadora no curso Técnico em Gastronomia do CEET Vasco Coutinho)

Luana Evelyn Rosa de Sousa (Professora e coordenadora do curso de gastronomia do CEET Vasco Coutinho)



17h – 19h | Masterclass – O universo da torra

Inscrições gratuitas



Palestrante: Jonathan Piazarolo (mestre de torra, sócio proprietário – Trentino Torra de Cafés)



17h – 18h | Discotecagem – DJ Sista Ilú

18h – 18h50 | Apresentação musical – Borabaez

19h10 – 20h | Apresentação musical – Pretaô