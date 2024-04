Feira sobre Cidades Inteligentes em Cachoeiro segue nesta quarta (24)

A segunda edição da INovaES – Feira de Cidades Inteligentes – segue até esta quarta-feira (24), em Cachoeiro. O evento, realizado no Jaraguá Tênis Club, localizado no bairro Gilberto Machado, tem o foco em apresentar e divulgar novas tendências para um desenvolvimento urbano mais moderno e sustentável.

Nesta terça (23), o palestrante Gilberto Sudre levou ao público presente a palestra “Segurança da Informação”. A feira tem atraído público de todas as idades, como a jovem aluna da escola municipal Galdino Theodoro da Silva, Maria Lins Marconcine.

“É uma feira muito bacana. Estou aprendendo muito com tudo que estou vendo. É uma oportunidade muito legal, que permite a gente ver como as tecnologias podem melhorar a qualidade de vida da nossa cidade”, expressou.

No evento, também participam novos empreendedores que estão em busca de informações e orientações para melhorar os seus negócios. É o que conta Maria da Penha Moreira da Silva.

“Por meio de um curso, eu acabei me apaixonando pela panificação e estou estudando para me empenhar ainda mais nessa profissão. Tudo que aprendi mudou minha vida e estou em busca de mais conhecimento para seguir meu sonho”, salienta.

No segundo dia, nesta quarta-feira (24), a InovaES continuará das 9h às 18h, com uma programação repleta de atividades.

Quarta-feira – 24 de abril

