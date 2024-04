InovaES: Cachoeiro se transforma na cidade da inovação

Cachoeiro de Itapemirim vai se transformar na cidade da inovação. É que vai acontecer, no Jaraguá Tênis Clube, nesta terça (23) e quarta-feira (24), o InovaES, com a proposta de debater sobre o papel da inovação no desenvolvimento das cidades. O evento, com entrada gratuita, contará com a presença de estudiosos, autoridades e comunidade escolar e acadêmica.

Com uma extensa programação, o evento vai receber nomes de peso para ministrar palestras e conduzir paineis, com o debate de diversos temas da atualidade, como o uso da inovação na medicina, inteligência artificial, e-commerce e hiperconvergência.

O InovaES também vai dar a oportunidade para criadores de startups, já que no evento, além de apresentar ao público a sua inovação, os desenvolvedores poderão ainda aumentar seu network e até fomentar financeiramente o seu projeto.

Entre os palestrantes do InovaES estão o especialista em segurança da informação Gilberto Sudré, autor de diversos livros na área, que vai compartilhar seus conhecimentos acerca do tema no dia 23 de abril.

A funcionalidade dos aplicativos da prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para facilitar a vida dos moradores, como o “TodosJuntos” e o “Descubra Cachoeiro”, e a importância dos dados para as cidades inteligentes também estarão em pauta em paineis no InovaES.

“É uma satisfação muito grande poder receber em Cachoeiro de Itapemirim a 2ª Edição do InovaES. A importância da inovação, ciência e tecnologia para um município é multifacetada e abrange diversos aspectos do desenvolvimento econômico, social e ambiental. A feira traz desenvolvimento e pesquisa dentro de temas muito atuais: sustentabilidade, crescimento econômico, competitividade, melhoria da qualidade de vida, desenvolvimento social e, principalmente, desenvolvimento de talentos. São trabalhos interessantes, com enorme capacidade tecnológica, vale a pena uma visita”, declara Elcio Paes de Sá Neto, Coordenador Executivo de Tecnologia, Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Desafio de startups

Outro momento que promete movimentar o InovaES é o “Desafio de Startaup”, onde um júri especializado vai eleger as três melhores soluções inovadoras, com premiação em dinheiro.

Serviço InovaES

Data: 23 e 24/04, de 9 às 17h30

Local: Jaraguá Tênis Clube (v. Cristiano Dias Lopes, 34 – Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim)

Entrada gratuita