Festa da Penha promete reunir milhares de fiéis nesta segunda

Esta segunda-feira (8) é especial para os capixabas. É o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, feriado em todo o Estado. Dia de milhares de fiéis subirem a ladeira do Convento em busca das bênçãos da Mãe das Alegrias, vindos de toda Grande Vitória e interior; dos conguistas caminharem em romaria com música e dança; de ciclistas de Vila Velha e Vitória se juntarem no Parque da Prainha; de 12 missas no decorrer do dia e, à noite, logo após a Missa de Enceramento presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Dario Campos, show com o cantor nacional Michel Teló.

A programação é vasta, começou há zero hora e vai até à noite, com transmissão da Missa de Encerramento, marcada para as 16h45, na mídia televisiva. As homenagens acontecem também no show do cantor Michel Teló, que fará uma surpresa para o público para exaltar a padroeira durante sua apresentação. O programa Salve Mãe das Alegrias, às 14 horas, apresentado diretamente do Parque da Prainha pela jornalista Carol Monteiro e o padre Renato Criste, será especial, com participação da Banda Fé Maior e convidados.

Juventude presente

A juventude está presente na programação. Da noite de domingo (7) até a manhã desta segunda (8), mais de 5 mil participaram da Vigília Jovem e lotaram o Campinho do Convento no evento que terminou nesta segunda às 5h30.

A Vigília contou com a participação da cantora Eliana Ribeiro e Missa de Abertura celebrada pelo bispo auxiliar de Vitória, Dom Andherson Franklin. “Tivemos a romaria dos adolescentes (sábado, 6) com um público extraordinário e também na Vigília Jovem. A presença deles aos pés de Maria confirma a vocação desses jovens, eles são chamados a dizerem um sim generoso, que se dá quando acolhemos Jesus Cristo, por isso a importância da presença deles”, avaliou Dom Andherson.

A Festa da Penha 2024 começou no último dia 31, Domingo de Páscoa, trazendo momentos memoráveis para os capixabas, como a Romaria dos Homens, que este ano bateu recorde de público, chegando a 1,2 milhão de pessoas entre a Catedral Metropolitana de Vitória, na Capital, e o Parque da Prainha, em Vila Velha.

Shows religiosos

O show do cantor católico Thiago Brado, realizado no domingo (7) foi um momento de encantamento do público que lotou o Parque da Prainha e cantou, junto com o artista, os clássicos da Igreja Católica, isso logo depois da Romaria das Mulheres, que encheu de cores e flores as ruas do Centro de Vila Velha ao Parque da Prainha, e da Missa de Encerramento da romaria, presidida por Dom Andherson.

Além disso, a Festa da Penha é a principal festa religiosa do Espírito Santo e a 3ª maior festa mariana do Brasil. O evento tem 454 anos de tradição, e na edição de 2024 traz como tema: “Ó, vem conosco, vem caminhar”. A Festa começou no último domingo (31) e termina nesta segunda-feira (8), dia da Padroeira. Está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, e correalização da Prefeitura de Vila Velha.

Programação desta segunda (8)

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

7h – Romaria dos Ciclistas, saída de Vitória, no Parque Atlântica, Jardim Camburi

8h – Romaria dos Ciclistas, saída de Vila Velha, em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste – animação no Parque da Prainha com convidados e Banda Fé Maior – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h45 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha – transmitida pela TV Gazeta

18h30 – Show de encerramento com Michel Teló