Romeiros são como sinais vivos do amor e da paz de Cristo

Em um mundo ainda tão marcado pela violência, pela fome e pela exclusão, aqueles que assumem com alegria sua missão como batizados são como sinais claros do Reino de Deus no coração da sociedade. A fala de Dom Dario Campos, Arcebispo de Vitória, foi feita na homilia da missa de acolhida da Romaria dos Homens, realizada já perto da meia-noite deste sábado (6), na Prainha de Vila Velha. A Romaria dos Homens atrai milhares de fiéis todos os anos. É o ponto alto da Festa da Penha, que nesta 454ª edição tem o tema “Ó, vem conosco, vem caminhar”.

Iniciou pouco depois das 19 horas na Catedral de Vitória, seguindo por 14 km até a Prainha. “Nesta semana em que celebramos a oitava da Páscoa, e nela as grandes alegrias de Nossa Senhora, todos nos tornamos peregrinos, romeiros rumo à Casa da Mãe, na qual nos encontramos com o filho amado do pai”, disse o Arcebispo.

Destacou também o tema dessa edição da Festa da Penha é “Ó, vem conosco, vem caminhar”. “Com este tema, nos compreendemos, nos sentimos parte dessa igreja peregrina. Não estamos sozinhos, estamos com Maria, que nos ensina a fazer a vontade de seu filho, Jesus de Nazaré.

Anunciem esse evangelho

Dom Dario ressaltou que no Evangelho Jesus apresenta a sua vontade e pede aos discípulos que anunciem esse Evangelho, essa vontade, para todo o mundo. Ao voltar para o Pai, Jesus confiou a toda a Igreja a missão de anunciar o Evangelho. “Cabe a cada um de nós hoje, em 2024, como seguidores de Jesus de Nazaré, sermos testemunhas”, ressaltou

Dom Dario, acrescentando que “foi o próprio Senhor quem nos convidou a fazer o caminho da Romaria dos Homens, por intermédio de nosso amor e devoção a sua querida mãe, Nossa Senhora da Penha”.

O arcebispo recordou que muitas histórias de intercessão, de súplicas e pedidos atendidos acompanham a Romaria dos Homens. Muitos são os relatos de momentos em que Maria socorre seus filhos.

“A romaria, os passos dados, as orações, os cânticos, as preces, não foram em vão. Chegaram até o coração de Jesus, chegaram pelas mãos amorosas de sua Mãe, a Virgem Maria.”

Intercessão da Virgem Maria

Dom Dario rezou para que essa intercessão da Virgem Maria acompanhe sempre a todos, para que possamos assumir com alegria a missão que o Senhor nos confiou no batismo.

“Como sinais vivos da fraternidade, do amor e da paz, anunciadores do Reino de justiça e fraternidade, solidariedade e dignidade para todos e todas, particularmente para os que ainda estão à margem e clamam por uma vida plena e digna.”

Ao fim da homilia, Dom Dario colocou no Altar os “nossos irmãos do sul do estado”, recordando a enchente ocorrida no final de março, que devastou as cidades de Mimoso do Sul e Apiacá. “Queremos prestar nossa solidariedade, a nossa oração. Que a Virgem da Penha acolha os irmãos”.

Intercessão

Dom Dario intercedeu também pelos que morreram (foram 20 mortos). Pediu que todos acendessem a lanterna do celular e junto com as milhares de pessoas que acompanhavam a missa, cantou trecho do cântico “Com minha mãe estarei”.

A Romaria dos Homens teve sua primeira edição em 1955, por decisão do então Bispo do Espírito Santo, Dom José Joaquim Gonçalves. A intenção era incentivar os homens a participar dos festejos. Três anos depois, o então arcebispo de Vitória, Dom João Batista da Mota e Albuquerque, mudou o trajeto da romaria, que passou a ter 14 km, e transferiu para a noite.

Apesar do nome, todos os que quiserem podem participar. Atualmente, famílias inteiras participam (até com bebês em carrinhos), motivo pelo qual vem sendo chamada também de “Romaria das Famílias”.

“Penhamóvel”

A imagem de Nossa Senhora da Penha vai à frente. Nos primeiros anos, o andor era carregado pelos fiéis. Nos anos 1970 surgiu o “Penhamóvel”, uma estrutura dotada de rodas onde a imagem rodeada de flores é colocada. Até 2002, os romeiros subiam até o Convento da Penha, e a imagem de Nossa Senhora era levada até o altar. A partir de 2002, a missa de encerramento passou a acontecer na Prainha de Vila Velha, como é até hoje.

Houve um tempo em que as mulheres podiam acompanhar a procissão, mas somente os homens podiam subir até o convento para participar da missa. O costume entrou em desuso a partir da intervenção de Dom João Batista da Mota e Albuquerque, que pedia mais respeito às mulheres. Em 69 anos, a romaria deixou de ser realizada três vezes. A pandemia impediu a realização da Romaria dos Homens em 2020 e 2021.

Principal festa religiosa do Espírito Santo

A Festa da Penha é a principal festa religiosa do Espírito Santo e a 3ª maior festa mariana do Brasil. O evento tem 454 anos de tradição, e na edição de 2024 traz como tema: “Ó, vem conosco, vem caminhar”.. Está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba.

