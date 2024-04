Festa da Penha: Romaria da Diocese de Cachoeiro deve reunir mais de 2,5 mil romeiros

Uma das maiores peregrinações da Festa da Penha acontece neste sábado, 06 de abril. A romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, poderá superar as expectativas em número de devotos. Apesar das fortes chuvas que atingiram treze cidades do sul do Espírito Santo, 45 ônibus, vans e carros particulares devem deslocar 2,5 mil fiéis. O levantamento é do Vicariato Episcopal para Ação Pastoral.

A Romaria Diocesana à Festa da Penha compõe o Calendário Pastoral Diocesano e, tradicionalmente, ocorre no sábado anterior ao dia da padroeira que, neste ano, é celebrado na segunda-feira, 8 de abril.

Marcado para às 16 horas, a Santa Missa será presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, CP e concelebrada por presbíteros da Diocese de Cachoeiro no Largo do Convento (ou campinho). É a 18ª Peregrinação da Diocese de Cachoeiro à Festa de Nossa Senhora das Alegrias.

“É um movimento muito importante para nossa igreja particular, por isso, quem não estiver presente – por conta das chuvas ou indisponibilidade de traslado ou trabalho – participe conosco pelas ondas da Rádio Diocesana que, mais uma vez, transmitirá essa festa da unidade Católica ao sul do Espírito Santo”, convidou o Vigário para Ação Pastoral, Padre João Batista Maroni.

O Convento da Penha

O Convento da Penha é um dos santuários mais antigos do Brasil e um dos ícones do Espírito Santo. Sua arquitetura é característica do período colonial brasileiro, foi fundado por Frei Pedro Palácios e construído pelos escravos, logo após a chegada dele em terras capixabas, em 1558. Foi tombado em 1943, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Histórico Cultural.

Como santuário mariano muito procurado durante todo o ano por romeiros, é o segundo do Brasil, com mais de 2,5 milhões de pessoas. É considerado o principal monumento religioso do Estado e símbolo de devoção a Nossa Senhora da Penha. O Convento está localizado num penhasco de 154 metros de altitude e a 500 metros do mar, envolto por uma faixa de 50 hectares de mata atlântica. De lá é possível ter uma linda vista da Baía de Vitória, de Vila Velha e de belas praias.

Frei Pedro Palácios chegou ao Espírito Santo em 1558 trazendo consigo o Painel de Nossa Senhora das Alegrias. O campinho foi o local escolhido para a construção de uma capela dedicada a São Francisco de Assis, em 1562.

Segundo a tradição, o quadro teria sumido da Gruta onde o Frei morava e assim indicou o lugar onde deveria ser construído o Convento, no alto de um morro de 154 metros. A edificação da “Ermida das Palmeiras” foi erguida por volta de 1560.

Sítio Histórico

O Convento da Penha faz parte do Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha. Complexo que agrega pontos históricos com novas construções levantadas sobre a região aterrada do município. Ali se encontram o 38º Batalhão de Infantaria, a Escola Aprendizes-Marinheiros, o Forte Piratininga, o Museu Homero Massena, a Igreja Nossa Senhora do Rosário (fundada em 1551, sendo a mais antiga do Brasil ainda em funcionamento), o obelisco a Vasco Fernandes Coutinho, a Praça da Bandeira e o Museu Etnográfico conhecido como Casa da Memória, que possui documentos valiosos sobre a colonização do município.

Programação da Festa da Penha 2024

05 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) – 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha com tua Igreja!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet) – Área pastoral: Vitória

19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Eliana Ribeiro – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

06 DE ABRIL (SÁBADO) – 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha conosco em romaria!

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde é celebrada a Missa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h – Transmissão e apresentação da Romaria dos Homens com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

07 DE ABRIL (DOMINGO) – 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação!

5h, 7h e 11h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

14h – Transmissão da Romaria das Mulheres e especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação no Parque da Prainha com convidados – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Romaria das Mulheres – saída do Santuário de Vila Velha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional Oitavário – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h – Show “Clássicos da Igreja” com Thiago Brado no Parque da Prainha

21h – Início da Vigília Jovem no Campinho do Convento com participação de Eliana Ribeiro

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem no Campinho do Convento

08 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA – DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste – animação no Parque da Prainha com convidados – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h45 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha

18h30 – Show de encerramento