Festa de filiação de Lelei Storck em Irupi reúne multidão

Na noite da última sexta-feira (5), ocorreu em Irupi uma festa para a filiação partidária de Lelei Storck ao Partido Renovação Democrática – PRD.

Juntamente com a presença de diversas autoridades estaduais e municipais, Lelei Storck lançou sua pré-candidatura ao lado de Elidea Rocha Guimarães (PP).

Bem como, presente no evento de filiação, o deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Marcelo Santos (PRD), elevou o tom e confirmou que Lelei é o pré-candidato da oposição na princesinha do Caparaó.

“O adversário, que não tem mais o que apresentar à cidade, está espalhando que o Lelei não pode ser candidato. Pobre diabo. Olha aqui a turma que está dizendo que quer o Lelei como pré-candidato e candidato dessa cidade. Vai ter que nos engolir, vai ter que enfrentar a Assembleia e o Congresso Nacional. Mais do que isso, vai ter que enfrentar o povo de Irupi que quer Lelei como prefeito de Irupi”, disse Marcelo.

Além disso, o ato de filiação partidária promovido pelo PRD contou com o apoio dos partidos Progressistas, Republicanos e PL, partidos já unidos em fazer frente à atual gestão do município.

Além do deputado Marcelo Santos, estiveram presentes o deputado federal Da Vitória (PP), deputado estadual Coronel Weliton (PRD), Hudson Leal (Republicanos) e deputado Lucas Polese (PL).

Crédito: Redes Sociais: