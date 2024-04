Filhotes resgatados em Alegre estão esperando por adoção; veja

Quer um novo membro para sua família? Não perca essa oportunidade! Filhotes resgatados na estrada Alegre x Café estão à procura de um novo lar. Os filhotes já estão devidamente vermifugados.

Visite a gerência de Proteção Animal para conhecer esses e mais filhotes. Caso queria sair da rotina e adotar um novo amiguinho, entre em contato para mais informações:

Fonte: Prefeitura de Alegre

