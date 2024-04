Quer um ‘aumiguinho’? Anchieta terá dia de adoção de filhotes de cachorro

Neste sábado (20), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Anchieta vai promover um dia de doação responsável de filhotes de cachorro.

Os animais, com 70 dias de vida, nasceram na instituição e já estão vermifugados. A ação acontecerá na Feira da Agricultura Familiar, que funciona ao lado da Secretaria de Agricultura, a partir das 6h30.

De acordo com os idealizadores da iniciativa, os animais poderão ser vacinados contra a raiva no CCZ assim que completarem 90 dias de vida. O atendimento para vacinação acontece às quartas-feiras, das 8h às 11 e das 12h às 15h.

O CCZ de Anchieta está localizado na rua Emílio dos Santos Souza, 150, Justiça II. O contato também pode ser pelo telefone: (28) 9925-42119. O funcionamento para vacina é sempre às quartas-feiras, das 8h às 11 e das 12h às 15h.

