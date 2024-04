Filiado ao Republicanos, João Paulo Nali vem em busca da reeleição

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali, confirmou que está filiado ao Republicanos desde 28 de março. O pré-candidato que está vindo à reeleição estava filiado ao extinto PTB.

Segundo João Paulo, o foco das últimas semanas foi trabalhar na filiação de possíveis pré-candidatos a vereadores.

Atualmente o grupo está entre Republicanos e Progressistas, mas o diálogo entre os partidos está aberto, segundo o prefeito.

Em Castelo, a oposição ainda tenta viabilizar um pré-candidato. Entre os possíveis nomes está André Dellorto Casagrande (PT) e Márcio Lemos (Podemos) que enfrenta uma decisão junto ao TER-ES e no momento está inviabilizando.

