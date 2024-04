Marataízes: vice-prefeito disputará eleições na extrema direita

O atual vice-prefeito de Marataízes, Jaiminho Machado, não quer sair do Poder Executivo municipal. Para isso, recorreu a aliados da extrema direita no Espírito Santo.

No início desta semana, ele anunciou o apoio do Partido Liberal (PL), onde se filiou e encontrou abrigo para disputar o pleito eleitoral de outubro.

“Um momento marcante em minha jornada: junto ao senador Magno Malta, selamos minha filiação ao PL e recebemos o apoio decisivo de figuras como o ex-presidente da república Jair Bolsonaro”, escreveu em sua rede social.

Ao que tudo indica, Jaiminho vai seguir na mesma toada do ex-presidente da República, usando, até mesmo, o seu slogan oficial.

“Unidos por Marataízes, prontos para transformar. Marataízes acima de tudo. Deus acima de todos!”, afirma o pré-candidato da extrema direita.

Jaiminho Machado deveria ser o sucessor natural do então vice-prefeito Tininho Batista, que decidiu apoiar o vereador Luiz Capinzal como pré-candidato à sucedê-lo na Prefeitura de Marataízes.

