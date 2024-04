Foragido do sistema prisional é recapturado em Presidente Kennedy

Um homem foragido do sistema prisional foi recapturado pela Polícia Civil durante uma operação policial em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (9).

Segundo o delegado da Delegacia de Presidente Kennedy, Thiago Viana, o preso recapturado estava evadido da Penitenciária Semiaberta de Cariacica, onde cumpria pena pela prática de crime tentado. O foragido recebeu o benefício de saída temporária e deveria ter retornado a unidade prisional na última sexta-feira (5).

Ainda, segundo Viana, a comunicação de evasão foi inserida no Sewell Criminalística – SECRIM às 12h37 e os policiais conseguiram promover a recaptura às 15h.

Portanto, o preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes e ficará à disposição da Justiça.

