Homem condenado por matar a esposa na Paraíba é preso no ES

Um homem, de 46 anos, condenado por matar a esposa no em 2008, no estado da Paraíba, foi preso no bairro Maruípe, em Vitória, na tarde da última sexta-feira (5).

A ação contou com a participação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

Segundo a Polícia Civil, a operação contou com informações fornecidas pela 21ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro e pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande, na Paraíba. O homem estava com mandado de prisão em aberto, em razão de uma decisão condenatória expedida pelo Tribunal do Júri da cidade de Campina Grande pelo homicídio da esposa ocorrido em 2008.

Leia também: Homem é baleado e morre a caminho do hospital em Anchieta

Segundo as investigações, algum tempo após o crime, ele passou a residir no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, onde já se encontrava quando foi condenado em 2018, tendo se mudado recentemente para o município de Vitória.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.