Furto em cofre é frustrado e bandidos levam armas de agência em Itapemirim

Criminosos conseguiram levar armas, coletes e munições de uma agência bancária do Banestes, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (15).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada na manhã desta segunda-feira (15) para verificar uma ocorrência de furto em uma agência bancária no centro de Itapemirim.

No local, o solicitante informou aos militares que os criminosos conseguiram invadir a agência e levar duas armas, dois coletes e munições. Além disso, os bandidos tentaram arrombar o cofre da agência, mas sem sucesso. A PM disse que nenhum suspeito foi detido.

