Homem é detido após tentar furtar edifício comercial em Cachoeiro

Um homem, de 40 anos, foi detido após invadir um edifício comercial localizado na Praça Jerônimo Monteiro, no centro de Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta segunda-feira (15).

A Polícia Militar informou que foi acionada para verificar uma tentativa de furto a um edifício comercial no centro de Cachoeiro. No local, o subsíndico do prédio informou aos militares que um homem havia invadido o edifício.

Leia também: Marido ameaça matar a própria esposa e atira dentro de casa em Ibatiba

Diante disso, os militares realizaram buscas no edifício e encontraram um homem, de 40 anos, que tentou fugir após ouvir a guarnição, mas foi alcançado e detido. Com o suspeito, os policiais encontraram um pedaço de ferro, que, segundo ele, foi usado para quebrar uma janela.

Portanto, o suspeito foi conduzido pela PM à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.