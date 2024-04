Gerador furtado durante bloco de Carnaval é recuperado no ES

Um gerador, que havia sido furtado durante um bloco de Carnaval, foi recuperado pela Polícia Civil no bairro Jardim Camburi, em Vitória, nesta sexta-feira (19).

De acordo com informações da PC, o equipamento foi furtado no dia 17 de fevereiro deste ano, no momento em que ocorria a festa de um bloco tradicional de Carnaval do bairro Jardim Camburi.

No entanto, a PC disse que a equipe policial conseguiu localizar o objeto no bairro Flexal II, no município de Cariacica, por meio de diligências. O gerador foi devolvido à vítima e o autor do furto identificado.