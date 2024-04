Investimento de mais R$ 1,68 milhão para o Hospital de Mimoso

O governador Renato Casagrande retornou, nesta quarta-feira (10), ao município de Mimoso do Sul, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas no final de março, para acompanhar os trabalhos de limpeza e reconstrução da infraestrutura da cidade.

Na oportunidade, ao lado do prefeito Peter Costa e da direção do Hospital Apóstolo Pedro, o governador anunciou o repasse de mais R$ 1,68 milhão para atendimento de urgência e emergência.

Conforme o Termo de Aditivo ao acordo firmado pela Secretaria da Saúde (Sesa) como hospital, o valor será repassado em seis parcelas mensais de R$ 289 mil para custear dez novos leitos de retaguarda clínico, além de incentivo de Urgência e Emergência e 20 leitos para pessoas com transtornos mentais decorrentes do uso de álcool, crack ou drogas.

“Estamos dando um passo aqui para a transferência de recurso emergencial. Agora vamos fazer esse repasse de R$ 289 mil por mês, em seis meses, para fortalecer o atendimento aqui”, frisou Renato.

Casagrande também conversou com populares e comerciantes, além de realizar uma visita à estrutura montada por diversos órgãos do Governo do Estado que atuam no local desde as primeiras horas após as chuvas registradas nos últimos dias 22 e 23 de março.

Essa foi a quinta visita do governador a Mimoso do Sul após as fortes chuvas que atingiram o município. Ele já esteve presente em outros municípios atingidos da região. Ao todo, 13 cidades decretaram Situação de Emergência em decorrência da enxurrada.

Assista o vídeo!