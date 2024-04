Governo do ES seleciona médicos para Mimoso do Sul e Muqui

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), abriu processo seletivo simplificado para a formação de médicos no Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

São duas vagas de ampla concorrência para Mimoso do Sul e uma para Muqui, municípios do sul do Estado, além de cadastro de reserva para pessoas negras ou indígenas.

Esses municípios sofreram com fortes chuvas no final de março. Desde então, foi criada uma força-tarefa para a reorganização e o fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde local, composta pelas Secretarias Municipais de Saúde, técnicos da Sesa, da Superintendência Regional Sul de Saúde e profissionais do ICEPi.



As inscrições podem ser feitas até o próximo domingo (5), pelo site do Instituto no link https://icepi.es.gov.br/editais/abertos

O edital ICEPi/SESA Nº 027/2024 pode ser consultado no mesmo endereço eletrônico.



As vagas são destinadas à Formação pelo Componente de Provimento e Fixação de Profissionais, que faz parte do Qualifica-APS, para a formação na área de Saúde da Família/Atenção Primária à Saúde (APS). O valor das bolsas é de R$15 mil e o curso tem quatro anos de duração.



Qualifica-APS



O Qualifica-APS tem como objetivo promover a cooperação entre o Estado e os municípios para a formação de profissionais na Atenção Primária.



Os grandes diferenciais do programa são a utilização de metodologias inovadoras de ensino, o estímulo a iniciativas de pesquisas aplicadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e a diminuição da carência de profissionais em regiões de dificuldade de fixação, aumentando a oferta de profissionais de saúde no maior número de municípios.