Guarda de Vitória será a primeira a ter simulador de impacto no ES

Vitória será a primeira cidade no Estado a ter um simulador de impacto para colaborar nas ações educativas no trânsito. O equipamento, que será adquirido pela Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), simula colisões de veículos com velocidade de até 60km/h, proporcionando aos participantes experiências vividas em acidentes reais.

Na última segunda-feira (15), foi publicada no Diário Oficial do município a abertura do pregão para selecionar a empresa que fornecerá o equipamento.

“O simulador de impacto é uma ferramenta que fará a diferença na educação para o trânsito, um dos pilares para o trânsito mais seguro. Poderá ser levado às escolas e durante eventos de conscientização tanto sobre velocidade dos condutores e o uso do cinto de segurança. É um instrumento moderno e bastante educativo”, observou Amarílio Boni, secretário de Segurança Urbana da capital.

Acidentes

O elevado índice de acidentes envolvendo imprudência por parte de motoristas, como dirigir em alta velocidade, fez 12 vitimas fatais em Vitória, de janeiro a março de 2024. Isso denota a importância da conscientização sobre dirigir com cautela e respeitar as leis de trânsito.

O objetivo da utilização do simulador é que, ao provar consequências de comportamentos imprudentes, as pessoas sejam incentivadas a praticar as medidas de segurança, como dirigir sob efeito de álcool ou drogas, respeitar os limites de velocidade e usar o cinto de segurança.

Junto do simulador de impacto, também está sendo adquirido um óculos de realidade virtual para fazer com que os participantes possam vivam as simulações com cenários reais.

“A Guarda de Vitória trabalha na fiscalização das vias, condutores, pedestres e busca a organização do trânsito. Agora, também teremos um reforço na educação no trânsito. Já temos as ações preventivas tanto de orientação aos motoristas quanto da equipe da Guarda Cidadã, em parques e escolas. O nosso maior foco é os jovens motoristas que estão começando a dirigir e não ter ainda uma compreensão completa dos perigos do trânsito”, descreve Boni.