Guia Gastronômico: pratos especiais são lançados na Festa da Penha

A Festa da Penha é o maior evento do Espírito Santo e uma das três maiores manifestações marianas do País. A expectativa de movimentar 2,5 milhões de participantes durante os nove dias do evento gera também mais possibilidade de renda para famílias e movimenta o comércio. Tanto que o setor de bares e restaurantes criou um Guia Gastronômico especial para os dias de homenagens à Padroeira e espera aumentar o faturamento, por estabelecimento, em até 20 mil reais em média.

Os estabelecimentos são da Grande Vitória e há até pratos feitos especialmente para os participantes do evento, como o “Carneiro do Romeiro”, do restaurante Salada Grill, em Vitória, que promete repor as energias dos visitantes da festa com arroz, pescoço de cordeiro, grão de bico, amêndoas inteiras e hortelã pimenta. Tem até o “Manto Dourado”, que é o peixe dourado grelhado com arroz de açafrão, do Restaurante Regina Maris, em Vila Velha.

Guia gastronômico

“A Festa da Penha movimenta 2,5 milhões de pessoas, é um número alto, que reflete na economia, impacta na criação de empregos, quando, muitas vezes, famílias conseguem alternativa de renda. O comércio também se anima e no setor de bares e restaurante a expectativa é ter em média um aumento de 20 mil reais no faturamento por estabelecimento”, diz Rodrigo Vervloet, presidente do Sindbares/Abrasel-ES, durante sua participação na última segunda-feira (1) no Programa Salve Mãe das Alegrias, apresentado pela jornalista Carol Monteiro e transmitido ao vivo na programação do evento.

Para o Frei Gustavo Medella, é importante que os vários aspectos que o evento movimenta sejam observados. “É bastante importante porque nos permite ver o quanto os vários aspectos se complementam. A Festa da Penha é devoção, afeto, proximidade, mas é também emprego, geração de renda, promoção da vida e das pessoas, sustentabilidade. E aí a gente percebe o quanto a missão evangelizadora é ampla e dialoga com diferentes setores”, destacou o frade.

Confira alguns destaques do guia:

CARNEIRO DO ROMEIRO do Restaurante Salada Grill: Delicioso e super nutritivo para repor as energias dos peregrinos.

SAINT PETER – Tilápia do Johnny Rockets: Filé de tilápia coberto com tomates cereja, azeitonas roxas e regado ao azeite.

PEROÁ ESPECIAL DO CARANGUEJO DO ASSIS: Peroá frito com camarões e batatas fritas, acompanhado de vinagrete.

JOELHO DE PORCO DA CERVEJARIA FRATELLI: Uma iguaria de aroma tentador e sabor inigualável, acompanhado por uma maionese cítrica de maçãs verdes com um toque sutil de mostarda.

BOLINHO DE COSTELA DO POSTINHO BAR E PETISCARIA: Uma experiência única, feita com receita própria e muito carinho.

MANTO DOURADO DO REGINA MARIS: Dourado grelhado com arroz de açafrão.

PICANHA BACANA COMPLETA DA CHURRASCARIA BACANA: Uma deliciosa picanha premium acompanhada de feijão tropeiro, arroz branco, batatas fritas, farofa e vinagrete.

BOBÓ DE CAMARÃO DESCONSTRUÍDO DO MARIA MARIANA: Moqueca de camarão com purê de aipim servidos separadamente na mesma panela de barro.

Os participantes também poderão desfrutar de uma ampla variedade de opções em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari, garantindo que todos os romeiros possam encontrar uma experiência gastronômica única e memorável.