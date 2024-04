Exposição internacional de dragões gigantes chega ao Espírito Santo

Dragões gigantes com mais de seis metros de altura chegam ao Espírito Santo para invadir o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. A atração será a partir do dia 07 de abril e promete encantar o público de todas as idades numa exposição internacional, inédita e gratuita.

Serão 10 espécies diferentes de dragões distribuídos pela praça de eventos do shopping, no Piso L1. O principal deles, o Dragão de Batalha chega a medir dez metros de comprimento, cinco de largura e seis metros e trinta centímetros de altura, e ainda emite som, faz movimentos e solta fumaça pela boca. A mostra é aberta ao público, no mesmo horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22 horas, de segunda a sábado, e domingos e feriados, das 14h às 20 horas.

Presentes em filmes, livros e seriados de TV, os dragões despertam a curiosidade de adultos e crianças. Agora, os capixabas poderão conferir mais de perto essas criaturas mitológicas que fazem sucesso nas telonas com clássicos como “Coração de Dragão”, animações voltadas para o público infantil, “Como Treinar o Seu Dragão”, e em uma das séries de maior sucesso mundial, “Game Of Thrones”. Durante a exposição no Shopping Praia da Costa, o público poderá conferir o Dragão de Batalha, o Grande Dragão Verde, o Grande Oriental, a Grande Fada, o Dragão de Bronze, o Dragão da Noite, o Dragão Guardião, o Grande de Fogo e o Dragão Serpente, além do Grande de Gelo e um ovo de dragão com 1,80 metro de altura e comprimento.

Além da exposição gratuita, o evento contará com Quiosque Oficial da mostra onde os visitantes poderão comprar souvenirs e uma área interativa com atividades pagas. Caso a criança queira tirar foto montada no dragão nomeado Grande de Gelo, o valor é R$ 30. Outra atração é o game de realidade virtual com imersão no mundo dos dragões, por R$ 25 (por pessoa).

Leonardo Guelman, coordenador geral da exposição, destaca que a mostra tem o objetivo de fazer os visitantes embarcarem no mundo da fantasia. “Sucesso em inúmeras histórias ao redor do mundo, os dragões são seres mitológicos que representam a força, a bravura e a liberdade. Nossa exposição conta com uma superestrutura, peças ricas em detalhes que exaltam a fantasia de todos!”.

Serviço: Exposição Internacional – Dragões Gigantes

Data: de 07 de abril a 05 de maio de 2024

Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 21h.

Local: Shopping Praia da Costa

Gratuito

*Área interativa (atividades pagas): foto 10×15 no dragão nomeado Grande de Gelo, valor R$ 30 (por pessoa)

Game de realidade virtual: R$ 25 (por pessoa) permitido apenas para crianças acima de 4 anos.